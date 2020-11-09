Баку, , 12:41 — REGNUM В случае угрозы Азербайджану власти страны могут обратиться за военной помощью к Турции. Об этом 9 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, его слова приводит государственное агентство «Азертадж».

По словам азербайджанского лидера, что то, как события складываются в настоящее время, не предполагает какого-либо военного участия Турции.

«Однако за многие годы до этого мы подписали с Турцией документ, предусматривающий в том числе военную поддержку в случае агрессии», — сказал Алиев, добавив, что у Баку с Анкарой есть юридическая база, сходная с той, какая имеется у Армении с Россией.

«Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость военной поддержки Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант», — добавил президент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что в ходе военных действий в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожили огневую точку армянских ВС.