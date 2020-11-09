Москва, , 12:36 — REGNUM Законопроект о федеральной территории «Сириус» в развитие обновленных положений Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Предлагается установить правовые основы функционирования федеральной территории «Сириус». В том числе, регулируются отношения, возникающие в связи с ее созданием, организацией деятельности органов публичной власти, а также с осуществлением экономической и иной деятельности в границах данной федеральной территории.

Предполагается зафиксировать самоуправление территории, то есть федеральная территория «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления.

Специфика полномочий обусловлена целями создания федеральной территории «Сириус» — обеспечить устойчивое социально-экономическое и инновационное развитие, и нормальную жизнедеятельность проживающих в ней граждан, отмечает Крашенинников.

«Сириус» будет иметь экономическую самостоятельность: территория будет иметь собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права (в том числе, передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи), в отношении которых органы публичной власти федеральной территории «Сириус» осуществляют полномочия собственника.

Поправками предусматривается, что систему органов публичной власти федеральной территории «Сириус» составляют: совет (представительный орган), глава федеральной территории «Сириус» (высшее должностное лицо) и администрация (исполнительно-распорядительный орган).

Для создания благоприятных условий для научно-технологического развития законопроектом предусматривается возможность установления специального регулирования отношений в области технического регулирования, регулирования рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности в федеральной территории «Сириус».