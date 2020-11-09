Москва, , 12:33 — REGNUM Отставки нескольких министров правительства России не связаны с неисполнением поручений президента Владимира Путина. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это ротационный процесс», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что ход исполнений поручений президента тщательно контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин освободил от должности министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, министра транспорта Евгения Дитриха. Глава Минстроя Владимир Якушев был назначен новым полпредом президента страны в Уральском федеральном округе

Кроме того, Путин подписал федеральный конституционный закон, в соответствии с которым премьер-министр вносит кандидатуры членов правительства в нижнюю палату парламента.

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