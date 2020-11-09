Москва, , 12:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин готов работать с любым избранным президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, прежде чем поздравлять победителя президентских выборов, в Кремле считают необходимым дождаться официального подведения итогов.

«Хочу напомнить, что Путин не раз говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа», — добавил Песков.

Ранее Владимир Путин сказал, что некоторые западные политики готовы «прицепиться к чему угодно», чтобы доказать «вмешательство» России в президентские выборы в США.

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