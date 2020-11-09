Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Отставка Николая Цуканова с должности полпреда президента России в Уральском федеральном округе является первым шагом в перезагрузке расклада сил на Урале. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель попечительского Совета Свердловского регионального отделения «Опоры России» и представитель в Словакии, бывший депутат свердловского Заксобрания Евгений Артюх.

Он отметил, что политическая колода в УрФО тасуется причудливым образом, напомнил, что одно время нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, кстати, выходец из Тюменской области, был полпредом, а новый полпред Владимир Якушев — губернатором Тюменской области. Также спикер констатировал, что личность полномочного представителя президента не имеет большого значения в публичной политике, потому что полпред — это прежде всего институт с контрольно-надзорными и координирующими функциями.

«Полпреды это как бы чиновники без лица и их трудно назвать политиками, которые могут проводить какую-то свою линию. У полпреда возможна только одна линия поведения — та, которую ему обозначает Администрация Президента. Полпреды не публичные фигуры, а те случаи, когда уральские полпреды оказывались в центре информповестки на Урале, нередко были связаны с какими то скандалами и интригами, вызванными с тем, что губернаторы вели себя более самостоятельно, чем этого хотелось бы полпреду», — отметил Артюх.

«Назначение полпредом Якушева — это победа всего тюменско — московского клана, во главе которого стоит Собянин. Но на месте «тюменцев» я бы не сильно радовался, ибо их аппаратное укрепление может вызывать недовольство у других политических игроков. Таким образом, сейчас логично ожидать каких-то компенсирующих со стороны Администрации президента действий», — считает Евгений Артюх. Он также не исключает, что баланс сил в регионе удастся восстановить с помощью отставки одного из губернаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Цуканов уволен с поста уральского полпреда. Его преемником стал Владимир Якушев. Соответствующие указы уже подписал президент Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Якушев возвращается на Урал в качестве полпреда: биография

Читайте развитие сюжета: Якушев назвал свои задачи на посту уральского полпреда