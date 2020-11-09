Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» готовы начать переговоры с лидерами оппозиционных партий, которые выступают против итогов голосования на парламентских выборах. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 ноября заявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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«С нашей стороны и вчера говорилось, что правящая партия никогда не отказывалась от диалога. Мы готовы при включенности наших дружественных стран, международных партнеров сесть за стол переговоров, все это должно решаться в цивилизованной форме, а не путем свержения, переворотов и так далее», — сказал Каладзе.

Он также поблагодарил сотрудников полиции, которые сдержали протестующих, пытавшихся прорваться в здание Центральной избирательной комиссии. По мнению мэра грузинской столицы, применение водометов было оправдано.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах. На вечер 9 ноября анонсирована новая протестная акция возле парламента.

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