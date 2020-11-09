Москва, , 12:29 — REGNUM Тему вооружённого конфликта вокруг Нагорного Карабаха обсуждали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 7 ноября. Об этом сообщил 9 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Отвечая на просьбу прокомментировать предложение Эрдогана о создании рабочей группы по урегулированию ситуации в Карабахе, Песков подтвердил, что эта тема действительно затрагивалась.

К этому нечего добавить, отметил Песков.

Ранее турецкие дипломатические источники сообщили, что Эрдоган предожил Путину сформировать совместную рабочую группу для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха. Работа в этом формате может начаться в ближайшие дни.

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