Архангельск, , 12:03 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сохранил на своих постах большинство глав инспекций, агентств и представительств Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, должность руководителя инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области сохранил Сергей Копосов. Руководителем инспекции государственного строительного надзора Архангельской области остался Алексей Попов. Госжилинспекцию Архангельской области продолжит возглавлять Анатолий Лукин. Сергей Карпов сохранил за собой пост руководителя контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области. Руководителем агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области осталась Елена Корнеева.

«Перемены произошли в региональных представительствах Архангельской области в Москве и Санкт-Петербурге. Так, на должность руководителя представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации назначена Назиля Наумова. Напомним, что ранее руководитель представительства находился также в статусе заместителя губернатора, сейчас он таковым не является», — сообщили в правительстве.

Напомним, Наумова занимала пост представителя НАО в Москве в то время, когда Цыбульский был губернатором округа.

Должность руководителя представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге сохранила Наталья Кадашова.