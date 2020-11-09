Москва, , 12:02 — REGNUM Совет Думы примет решение об обсуждении кандидатур, предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, на должности главы Минэнерго, Минстроя, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Совет Думы определит дату обсуждения вопроса — по словам представителей профильных комитетов Госдумы это может быть уже завтра, 10 ноября. Кроме того, предстоит определить порядок обсуждения кандидатур.

Так, парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова.

Новая процедура назначения министров вступила в силу после принятия нового закона о правительстве РФ, документ расширил полномочия нижней палаты парламента и Совфеда, сделав обсуждение будущих глав министерств публичным.

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