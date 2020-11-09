Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Если Джо Байден такой сторонник единства народа США, каким себя декларирует, ему следует быть последовательным, пишет известный американский радиоведущий, политаналитик и юрист Бен Шапиро в своем твиттере, где у него почти 3,5 млн читателей.

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По словам Шапиро, со стороны Байдена призывать к единству — «это очень мило».

«Я с нетерпением жду его осуждения Мишель Обамы, которая предположила, что 70 миллионов американцев, которые не голосовали за Байдена, поддержали «ложь, ненависть, хаос и разделение», чтобы проголосовать за «статус-кво», — пишет Шапиро.