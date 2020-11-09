Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Участник акции протеста возле Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси Георгий Хочолава обвинил правоохранителей, стоявших в оцеплении, в применении слезоточивого газа. Заявление он сделал 9 ноября в эфире телеканала «Мтавари архи».

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«ОМОН распылил нам в лицо спрей. У меня начались ужасные ожоги глаз, кожи. — заявил Хочолава по видеосвязи. — У меня травматический конъюнктивит, химические ожоги сетчатки, я потерял 70% зрения на левый глаз».

Мужчина также продемонстрировал видео с телефона, на котором видно, как из-за спин выстроившихся правоохранителей кто-то распыляет газ из баллончика.

Ранее в МВД Грузии заявили, что полиция слезоточивый газ во время разгона протестующих не применяла. В ведомстве отметили, что после попытки участников акции прорываться к зданию ЦИК были использованы водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах. На вечер 9 ноября анонсирована новая протестная акция возле парламента.

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