Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров не собирается покидать пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о возможном переходе Владимирова на работу в центральный аппарат ФАС России.

Однако, как утверждают в петербургском управлении, «эти слухи не имеют под собой основания».

«Благодарю журналистов и некоторые Telegram-каналы за доверие, но на сегодня и в нашем городе есть чем заняться», — заявил Владимиров.

Сейчас он продолжает свою работу в Петербурге в обычном режиме.