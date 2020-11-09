Санкт-Петербург, 9 ноября 2020, 11:49 — REGNUM Руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров не собирается покидать пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.
Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о возможном переходе Владимирова на работу в центральный аппарат ФАС России.
Однако, как утверждают в петербургском управлении, «эти слухи не имеют под собой основания».
«Благодарю журналистов и некоторые Telegram-каналы за доверие, но на сегодня и в нашем городе есть чем заняться», — заявил Владимиров.
Сейчас он продолжает свою работу в Петербурге в обычном режиме.