Сеул, , 11:40 — REGNUM Оборонные ведомства Южной Кореи и США продолжат тесное сотрудничество ради продолжения мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, стороны поддерживают тесные контакты по вопросам безопасности.

Отмечается, что после формирования целевой группы во главе с замминистром обороны Пак Чэ Мином Сеул готов к вероятным изменениям в оборонном сотрудничестве двух стран.

В частности, это относится к передаче Сеулу оперативного контроля над войсками США в военное время и возможное сокращение численности американского контингента в Южной Корее.