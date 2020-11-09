Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм призвал министерство юстиции США провести расследование нарушений при голосовании на выборах президента. Грэм ссылается на полученные под присягой свидетельства почтового служащего Пенсильвании: данный источник утверждает, что сотрудники почтового надзора разработали план задним числом отправить бюллетени, отправленные уже после выборов. Об этом сообщает Washington Examiner.

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У Грэма есть показания, данные под присягой Ричардом Хопкинсом, почтовым работником из Эри, штат Пенсильвания, который сказал в своих показаниях, что почтмейстер Роб Вайзенбах приказал ему и его коллегам забрать бюллетени после дня выборов и предоставить их ему: «Я слышал, как Вайзенбах сказал своему начальнику, что он, Вайзенбах, датирует почтовые штемпели на бюллетенях таким образом, чтобы создать впечатление, что бюллетени были собраны 3 ноября 2020 года, несмотря на то, что на самом деле они были собраны 4 ноября и, возможно, позже».

Хопкинс описал еще один разговор, который он слышал между Вайзенбахом и Дарреллом Локком, одним из руководителей почтового отделения Эри, штат Пенсильвания, 5 ноября: «Вайзенбах и Локк обсуждали, как 4 ноября 2020 года они датировали задним числом все бюллетени, собранные 4 ноября 2020 года, чтобы создать впечатление, что вместо этого бюллетени были собраны 3 ноября 2020 года». Он говорит, что слышал, как Вайзенбах сказал Локку, что они «проворонили», случайно отправив один бюллетень как полученный 4 ноября 2020 года (то есть когда он действительно был получен).

По словам Хопкинса, Вайзенбах и его помощник приказали своим коллегам и ему продолжать собирать бюллетени после дня выборов 3 ноября, несмотря на требование, чтобы бюллетени были отправлены по почте к тому времени.

«Вайзенбах распорядился, чтобы бюллетени были собраны до пятницы, 6 ноября 2020 года. Более того, Вайзенбах распорядился, чтобы все бюллетени, собранные до 6 ноября 2020 года, были переданы ему, предположительно, чтобы они могли быть задним числом им и/или Локком», — сказал Хопкинс.

Заявления Хопкинса побудили Грэма, республиканца из Южной Каролины, призвать министерство юстиции продолжить расследование всех заслуживающих доверия утверждений о нарушениях при голосовании и неправомерных действиях.

«Крайне важно, чтобы все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях при голосовании и неправомерных действиях были расследованы для обеспечения честности выборов 2020 года, — говорит Грэм, требуя, чтобы все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях при голосовании и неправомерных действиях были приняты всерьез. — Я не позволю, чтобы заслуживающие доверия утверждения о нарушениях при голосовании или неправомерных действиях были сметены под ковер».