Барнаул, 9 ноября 2020, 11:31 — REGNUM Предложение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой ввести дополнительную неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива Памфиловой предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где размещены избирательные участки, была озвучена во время встречи с президентом РФ 6 ноября 2020 года. Председатель ЦИК подчеркнула, что в любом случае, при сохранении ситуации с пандемией коронавируса или без нее, надо готовить соответствующим образом помещения для проведения выборов.
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