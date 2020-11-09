Москва, , 11:30 — REGNUM Дональд Трамп надеялся на свои экономические успехи, но пандемия обратила их в ничто, так что избиратели и выборщики США предпочли сменить модель управления, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н. Дмитрий Асташкин.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Победу Джо Байдена уже признают всё больше стран. Вопрос сейчас лишь в том — когда сам Трамп скажет о своем поражении.

Трампу припоминают его высказывание 23 сентября о невозможности гарантировать мирную передачу власти. Но те слова были сказаны явно в предвыборной агитации.

У республиканцев не будет никаких попыток насильно удержать власть, американская система сильнее технических споров о голосовании по почте.

Трамп явно не станет узурпатором, а мирно (не считая гневных сообщений в «Твиттере») передаст полномочия Байдену.

Чем тише пройдет трансфер полномочий, тем быстрее новая команда начнет решать актуальные вопросы с пандемией, экономическим кризисом и гонкой вооружений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие члены администраций США призывают правительство начать передачу власти от президента Дональда Трампа к избранному президенту Джо Байдену.

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