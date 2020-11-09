Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Применение силы полицией при разгоне протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии было оправданно и адекватно сложившейся ситуации. Это заявление, как передает телеканал «Имеди», сделал один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

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Политик прокомментировал протестную акцию, которая прошла в ночь на 9 ноября.

«Они (протестующие, прим. — ИА REGNUM) попытались ворваться в здание ЦИК, бросали в полицейских камни и различные предметы, на что со стороны полиции последовала ответная реакция», — сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что «американские и европейские партнеры» призвали протестующих не выходить за рамки мирного протеста и присоединился к этому призыву. Представитель «Грузинской мечты» также назвал необоснованными обвинения в адрес полиции за то, что они применили водометы без предупреждения, так как протестующие к тому времени начали прорываться через ограждение. По словам Мдинарадзе, в подобных случаях правоохранители не предупреждают о применении спецсредств «нигде в мире».

Ранее общественники обвинили правоохранителей в «непропорциональном» применении силы при разгоне протестующих возле ЦИК Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах.

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