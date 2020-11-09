Киев, , 11:04 — REGNUM На Украине введут «карантин выходного дня». Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 9 ноября во время брифинга.

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По словам чиновника, карантин будет действовать с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправочные станции.

«Всё остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос», — добавил Степанов.

Он отметил, что министерство также рекомендовало закрывать на выходные все торгово-развлекательные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Михаил Радуцкий оценил прочность украинской системы здравоохранения в 15−20 тыс. заражений коронавирусом в сутки.

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