Москва, , 10:56 — REGNUM Команда Джо Байдена победу уже не упустит, только если Дональд Трамп не принесет в суды (сначала штатов, а затем в Верховный) доказательства воздействия на избирателей, проголосовавших по почте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Сам способ — законен, а вот то, как избиратели получали бюллетени, как заполняли и как отправляли, может стать основанием для детального рассмотрения на предмет «дискриминации» (так это называет Трамп).

России предстоят переломные четыре года. Именно в 2024 году будет почти одновременная смена президентов и в России, и в США. Президент Владимир Путин уйдет со своего поста, и мы весной 2024 года будем голосовать за нового президента РФ.

В США Байден вряд ли пойдет на второй срок и в ноябре 2024 года станет известно имя нового президента США. Два новых президента и определят будущее взаимоотношений двух стран и заложат основу на последующие 20 лет.

А до этого гражданам предстоит поплавать в штормовом море событий без права сойти на берег. Все будут жить в формате силового давления, гибридных войн, экономических потрясений

И никто не будет считать ресурсы и жертвы — все будет брошено на алтарь 2024 года. Он, кстати, тоже високосный», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

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