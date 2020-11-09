Лондон, , 11:22 — REGNUM «Наступательную операцию» против распространения негативной информации о вакцине от коронавируса начала британская спецслужба электронной разведки — Центр правительственной связи (GCHQ). Об этом сообщает 9 ноября газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве страны.

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Пропаганду против вакцины, утверждают они, ведут государства — противники Великобритании. В их число якобы входит Россия.

Создание надёжной вакцины от COVID-19 приближается, и важность борьбы с ложной информацией в этой сфере растёт, считают в Лондоне. По данным источников, спецслужба пользуется инструментами, созданными для борьбы с дезинформацией и вербовочными материалами террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«GCHQ было приказано уничтожить [выпады таких противников вакцины] в интернете, в социальных сетях», — пояснил один из собеседников издания.

Ранее The Times сообщала о расследовании, связанном с якобы исходящей от России дезинформацией о разработанной Оксфордским университетом вакцине. Как уточняло ИА REGNUM, в Кремле подобные обвинения отвергли.

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