Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Тбилисская неправительственная организация (НПО) «Институт исследования демократии» (DRI) осудила применение полицией силы при разгоне протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии. Это заявление было опубликовано 9 ноября на странице организации в соцсети Facebook.

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«Использование водомётов и слезоточивого газа является незаконной, необоснованной и непропорциональной мерой», — говорится в обращении DRI.

В НПО отметили, что рассмотрели материалы, которые передавали СМИ, и по ним не видно, что была необходимость разгонять протестующих. Так, в заявлении правоохранителей обвинили в применении спецсредств без предупреждения.

В DRI призвали власти принять меры по разрядке обстановки, «с особой осторожностью» относиться к объявлению о разгоне митинга и начать расследование для поиска виновных в «непропорциональном» применении силы. Сторонников оппозиции в НПО призвали избегать незаконных действий.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что при разгоне протестующих возле здания ЦИК применили водометы и слезоточивый газ. В МВД Грузии опровергли информацию по применении газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах.

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