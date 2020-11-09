Москва, , 10:47 — REGNUM Николай Цуканов отправлен в отставку с поста полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Отставка Laborpains.org

Указ вступает в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи об отставке Цуканова появились ранее в СМИ. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил их без комментария, отметив, что в Кремле не комментируют кадровые назначения.

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