Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден провели жесткие, энергичные кампании, которые вдохновили рекордную гражданскую активность, считает сенатор-республиканец Пэт Туми. В своем твиттере политик пишет, что аплодирует обоим кандидатам за их желание служить нашей нации, однако то, что СМИ поспешили уже объявить результаты выборов, это проекция, выдача желаемого за действительное.

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«Окончательный результат будет достигнут, когда завершится избирательный процесс, то есть после того, как все законные голоса будут подсчитаны, судебный процесс разрешен и любые пересчеты завершены. Демократия преуспевает только тогда, когда все стороны могут верить в то, что избирательный процесс является справедливым и прозрачным», — пишет сенатор.

По словам Туми, учитывая чрезвычайно близкий результат кандидатов, американский народ должен быть уверен, что избирательный процесс ведется добросовестно. Это означает, что представители кампании должны иметь реальный доступ к наблюдению за тем, соблюдается ли закон. «Я настоятельно призываю всех государственных и местных должностных лиц обеспечить, чтобы это произошло по завершении избирательного процесса», — говорит Туми.