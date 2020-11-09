Киев, , 10:38 — REGNUM Система здравоохранения Украины выдержит максимум 15−20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной рады Михаил Радуцкий 9 ноября в комментарии «РБК-Украина».

"На сегодняшний день мы понимаем, что она (система здравоохранения — ИА REGNUM) может справиться с 15−20 тыс. больных в сутки. Но если будет больше 20 тыс. — к этому наша система на сегодня не готова», — сказал он.

Ситуацию также прокомментировал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, стране будет очень тяжело пережить повторный карантин, однако, если показатель инфицирования будет быстро расти, в стране могут ввести жёсткие ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее суточное число случаев заражения коронавирусом на Украине снизилось до 8687 случаев.

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