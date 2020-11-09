Москва, , 10:34 — REGNUM Эффективность работы губернаторов стоит оценивать в том числе по исполнению региональных программ газификации. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

В Минэнерго ранее разработали новую — «социальную» — концепцию газификации страны. Предполагается газифицировать жилые дома вдвое быстрее, а также максимально освободить граждан от платы за подключение газа.

Новак полагает, что нужно поставить вопрос о системе многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы.

«Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов», — считает министр.

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