Москва, , 10:25 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов на фоне пандемии коронавируса призвал ввести мораторий на отпуска для высокопоставленных чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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«В этих условиях считаю не просто неприемлемым, но и недопустимым для высокопоставленных чиновников уходить в отпуска. Причем это касается не только руководителей профильных ведомств, но и всех остальных, ведь кризис, вызванный пандемией, затронул буквально все области экономики и социальной сферы — работы всем хватает», — отметил Миронов.

Он призвал чиновников подумать прежде всего о людях, а отпуска и новогодние каникулы отгулять в более подходящее время.