Сеул, , 10:26 — REGNUM 8 ноября глава Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чи Вон прибыл с визитом в Японию. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, цель визита — обсуждение путей решения двусторонних конфликтов, включая проблемы принудительного труда в годы Второй мировой войны

Известно, что это первая поездка представителя южнокорейского правительства в Японию с момента инаугурации Ёсихидэ Суга на пост премьер-министра.

По имеющимся данным, представитель Южной Кореи встретится с директором управления разведки и исследований при кабинете министров Такизава Хироаки и генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи. Состоится ли встреча с премьер-министром Японии пока неизвестно.

Известно, что с 12 по 14 ноября Японию также посетят представители Корейско-японского союза парламентариев.

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