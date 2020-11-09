Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Бывшие члены администраций США и ветераны прошлой смены руководства в стране призывают правительство начать официальную передачу власти от президента Дональда Трампа к избранному президенту Джо Байдену, сообщает 8 ноября Politico.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя неизбежны юридические споры, требующие отмены победы Байдена, результат достаточно очевиден, и теперь должен начаться процесс передачи власти», — подчеркнули члены Центра передачи президентской власти в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Письмо подписали эксперты как из Демократической, так и из Республиканской партии, в том числе бывший глава администрации Джорджа Буша — младшего Джош Болтен, бывший губернатор штата Юта республиканец Майк Ливитт, а также первый глава администрации Билла Клинтона Томас Макларти и министр торговли в администрации Барака Обамы Пенни Прицкер.

«Мы настоятельно призываем администрацию Трампа немедленно начать переходный процесс после выборов, а команду Байдена — в полной мере использовать ресурсы, доступные в соответствии с законом о передаче президентской власти», — написали они.

Подобный призыв окажется дополнительным давлением на Управление общих служб, чей администратор Эмили Мерфи не стала признавать пока победы Байдена на выборах. В заявлении, опубликованном в субботу, агентство сообщило, что «проверка еще не проведена», а Управление и его администратор «будут впредь соблюдать и выполнять все требования закона».

Пока Мерфи не подтвердит, что Байден является избранным президентом, команда передачи власти Байдена не сможет получить доступ к государственным фондам или связаться с федеральными агентствами, которые они будут укомплектовывать своими сотрудниками. Эксперты говорят, что задержка может помешать работе Байдена в будущем.