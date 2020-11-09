Анкара, , 10:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 9 ноября сообщает CNN Turk со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что своё предложение Эрдоган озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые прошли 7 ноября. Работа в этом формате может начаться в ближайшие дни, уточнили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша.

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