Варшава, , 10:02 — REGNUM Руководитель Национального центра культуры Польши Йоанна Банцеровская в интервью для Polskie Radio 24 сообщила, что все торжества на местном и общереспубликанском уровне в честь Дня независимости 11 ноября будут организованы в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

«Подавляющее большинство жителей Польши хотят отметить 11 ноября День независимости нашей республики, мы в этом уверены. В предыдущие годы наши граждане охотно принимали участие в местных мероприятиях, в том числе в парадах, на концертах и соревнованиях. Но сегодняшняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, оставляет нам возможность отпраздновать этот день лишь в сети. Именно так в этом году будут организованы торжества на национальном и местном уровнях», — сказала Банцеровская.

Деятель культуры также пригласила всех желающих на свой канал

По её словам, на портале YouTube и в соцсети Facebook ко Дню независимости будут вестись активные обсуждения «современного патриотизма и его роли для Польши». Обсуждение будет проходить в рамках кампании Национального культурного центра «Общие цвета», посвященной Дню независимости 11 ноября, добавила она.