Москва, , 10:11 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поручил вернуться к вопросу о снижении так называемого муниципального фильтра на выборах глав регионов. Это произошло на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, рассказала она сама в опубликованном 9 ноября интервью ТАСС.

Она напомнила, что ранее была образована рабочая группа при администрации президента по изменению избирательного законодательства. Группа приняла компромиссное решение — оставить фильтр на уровне 5%, однако ситуация осталась замороженной.

Памфилова рассказала, что продолжает просить регионы о снижении фильтра, но пока не все руководители идут на то, чтобы «слегка усложнить жизнь себе, но облегчить её своим потенциальным конкурентам».

«Президент поручил вернуться к этому вопросу, и я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе, то есть или «да» или «нет», — подчеркнула глава ЦИК.

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