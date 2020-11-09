Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Подача судебных исков после прошедших в США президентских выборов нужна американскому лидеру Дональду Трампу не для победы, а для сохранения сторонников. Об этом сообщают источники агентства Associated Press.

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Высокопоставленные чиновники, сотрудники штаба Трампа и его соратники полагают, что судебный процесс вряд ли подорвёт доверие к итогам выборов. Иски нужны для минимизации ущерба, они могут лишь отодвинуть неизбежное.

Трамп не хочет растерять после поражения лояльных сторонников, считают в его команде.

Как сообщало ИА REGNUM, демократ Джозеф Байден провозгласил себя победителем президентских выборов в США, таковым его назвали и некоторые СМИ. Трамп не признал себя проигравшим, он заявил, что выборы могли пройти с нарушениями.

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