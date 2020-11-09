9 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Анкаре рекомендуют до церемонии инаугурации Байдена 20 января 2021 года при сохранении до этого момента нейтральной позиции Дональда Трампа «договориться с Путиным, пока его не склонили к проведению антитеррористической операции в Карабахе, как в Сирии». Война в Нагорном Карабахе, начавшаяся в конце сентября, входит в решающую фазу. Бои идут тяжело для обеих сторон.

Станислав Тарасов, , 09:47 — REGNUM Баку с визитом посетили главы МИД и министерства обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. Их принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, но о подробностях переговоров официальные источники не сообщают, обозначая только победные реляции Баку на карабахском фронте. Но вряд ли Чавушоглу и Акар прилетели только для этого. Дело в том, что накануне по инициативе Анкары состоялся очередной телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля назвала этот разговор обстоятельным, отмечая, что «стороны подтвердили готовность к совместному поиску мирного решения конфликта». О других деталях не сообщается. Канцелярия турецкого лидера уточнила, что «Эрдоган заявил российском президенту о необходимости убедить правительство Армении в начале переговоров», что предполагает обязательства Анкары воздействовать в свою очередь на Баку. Но как это сделать?

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Параллельно по инициативе Парижа состоялся телефонный разговор Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны «выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии». Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Был также подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий Москвы и Парижа, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Проблема в том, что в ходе карабахской войны изменилась конфигурация конфликта, обозначенные ранее в качестве предмета переговоров так называемые базовые принципы урегулирования практически не работают в силу того, что районы, которые планировалось вернуть Азербайджану взамен на отложенное решение статуса Карабаха и прекращение огня, находятся в иной ситуации. Сорваны три попытки установления режима гуманитарного прекращения огня, которые заключались при посреднических усилиях МГ ОБСЕ.

ОБСЕ Osce.org

Так что дипломатия стран-сопредседателей, специализирующаяся на подготовке и редактировании различных заявлений, оказывается провальной, поскольку она не нашла подкрепления конкретными действиями и решениями, способными остановить войну. В течение трех минувших лет Минская группа самоустранилась (либо ее устранили — С.Т.) от мирного процесса и лишилась шансов развернуть в зоне конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ, как это было сделано, к примеру, в Донбассе. Сценарии ввода в нейтральную зону смешанных миротворческих сил, чтобы потом начать полномасштабные переговоры с целью подписания рамочного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в котором должны быть предусмотрены взаимные компромиссные шаги Баку и Еревана по разрешению конфликта, так и остались только на бумаге. Причины происходящего — предмет особого анализа и дискуссий. Известный западный эксперт Томас де Ваал заявляет, что «даже если над Шуши и Степанакертом появятся азербайджанские флаги, о полной победы в Карабахе говорить не приходится». Он также не верит в то, что Эрдогану с Алиевым удастся заключить с Путиным так называемый «кавказский пакт», позволяющий Турции принять участие в карабахском урегулировании и закрепить свое политическое и военное присутствие в Закавказье.

Опасность в том, что боевые действия с карабахского фронта могут быть перенесены на территорию Армении, в отношении которой у Москвы существуют союзнические обязательства. Тем более что при складывающейся ситуации Ереван вряд ли пойдет на подписании капитуляции в случае, если армяне Карабаха вынуждены будут покинут эту территорию. Есть и другой момент, на который обращает внимание турецкое издание Habertürk. Оно считает, что «если Байден займет кресло президента США, принимая во внимание его прошлые шаги и риторику, можно ожидать, по крайне мере, активных действий в целях изменения ситуации в регионе не в пользу Турции и Азербайджана». Ранее Байден писал на своей странице в социальных сетях: «Трампу необходимо призвать лидеров Азербайджана и Армении к немедленной деэскалации напряженности, а также потребовать от таких стран, как Турция, держаться в стороне от конфликта». Поэтому Анкаре рекомендуют до церемонии инаугурации Байдена 20 января 2021 года при сохранении до этого момента нейтральной позиции Дональда Трампа «договориться с Путиным, пока его не склонили к проведению антитеррористической операции в Карабахе, как в Сирии».

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки Kremlin.ru

Война в Нагорном Карабахе, начавшаяся в конце сентября, входит в решающую фазу. Бои идут тяжело для обеих сторон. Главные события еще впереди, и никто не знает, состоится ли вступление в игру, помимо Турции, еще одной «третьей стороны». Речь идет об Иране, который создает крупную ударную группировку в приграничном с Карабахом районе.