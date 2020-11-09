Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Применение в Грузии водометов против протестующих в условиях пандемии осудила врач-кардиолог госпиталя в Нью-Йорке Нана Гегечкори. Она опубликовала обращение на своей странице в Facebook.

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Гегечкори прокомментировала разгон протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Там по участникам акции применили водометы, чтобы их разогнать.

«Некоторые мокрые, замерзшие люди уже могли быть инфицированы, и они гораздо сильней рискуют заболеть в сложной форме, чем те, кто наблюдает за этим преступлением из теплых комнат. Пожалуйста, не принимайте участие в преднамеренном убийстве», — обратилась врач к сотрудникам полиции.

Ранее в МВД Грузии отметили, что протестующие пытались прорваться в здание ЦИК и уже начали ломать ограждение вокруг него, после этого правоохранители применили силу. В качестве подтверждения было опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры протеста призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах.

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