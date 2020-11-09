Москва, , 09:39 — REGNUM Главы четырёх федеральных министерств России уже в скором времени покинут свои посты. Как сообщает газета «Коммерсантъ», указы об их отставке президент РФ Владимир Путин подпишет сегодня, 9 ноября.

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По данным издания, речь идёт о министре транспорта Евгении Дитрихе, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Кобылкине, а также главах Минстроя РФ и Минэнерго Владимире Якушеве и Александре Новаке. Их преемники могут быть названы в тот же день. Их назначение впервые пройдёт по новой процедуре — после утверждения Госдумой РФ. Не исключено, что обсуждение кандидатур новых министров начнётся уже 9 ноября.

По данным источников РБК, Александр Новак, возглавляющий Минэнерго с 2012 года, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности. По информации собеседника издания в правительстве РФ, новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики также с мая 2018 года. Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

Владимир Якушев, возможно, станет полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. При этом Дитрих может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Этот пост остаётся вакантным с середины сентября, когда в отставку ушёл Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет. В качестве преемников Дитриха источники РБК называли двух его заместителей — главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент РФ Владимир Путин подписал новый закон «О правительстве РФ», принятый в развитие конституционных поправок. Согласно этому закону, премьер-министр вносит в Госдуму РФ кандидатуры новых министров не позднее недели после открытия соответствующих вакансий, а у депутатов есть ещё неделя на их рассмотрение.

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