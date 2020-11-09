Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Запрос о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом США направлен в американскую администрацию. Заявление составили в штабе Байдена, сообщает телеканал Fox News.

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В документе, поступившем в Управление общих служб США, говорится, что победа Байдена на выборах «получила независимое подтверждение». В связи с этим в штабе политика от надзорного ведомства ждут безотлагательного признания Байдена главой государства.

Официальное признание Байдена президентом, а Камалы Харрис — вице-президентом означает, что управление выделит средства на формирование новой администрации.

Директор управления Эмили Мерфи отметила, что пока Байдена избранным президентом не признали, уточняет газета Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден объявил себя победителем прошедших в США выборов, однако действующий президент Дональд Трамп проигравшим себя пока не признал. Он полагает, что на выборах могли быть нарушения.

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