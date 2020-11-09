Киев, , 09:35 — REGNUM Тысячи бюллетеней, похожих на те, что были использованы во время всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, нашли на свалке. Об этом сообщил сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий 7 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Зеленскому «важно» ваше мнение. Очень «важные» пять вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на помойку», — написал он.

Смолий выложил фото, на котором видны брикеты, сформированные из пачек бюллетеней. Помещение, в котором сделаны фотографии, похоже на склад мусороперерабатывающего завода, однако его точное месторасположение не указано.

Напомним, 25 октября на Украине, параллельно с местными выборами, прошёл опрос по пяти важнейшим, по мнению Зеленского, вопросам. Окончательные результаты опроса не известны до сих пор.

Читайте ранее в этом сюжете: Партия «Слуга народа» опубликовала первые результаты «опроса Зеленского»