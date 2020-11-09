Киев, 9 ноября 2020, 09:35 — REGNUM Тысячи бюллетеней, похожих на те, что были использованы во время всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, нашли на свалке. Об этом сообщил сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий 7 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Смолий выложил фото, на котором видны брикеты, сформированные из пачек бюллетеней. Помещение, в котором сделаны фотографии, похоже на склад мусороперерабатывающего завода, однако его точное месторасположение не указано.
Напомним, 25 октября на Украине, параллельно с местными выборами, прошёл опрос по пяти важнейшим, по мнению Зеленского, вопросам. Окончательные результаты опроса не известны до сих пор.
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