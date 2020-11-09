Москва, , 09:23 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предложила президенту страны Владимиру Путину ввести дополнительную неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования.

Школьник (сс) Wokandapix

По её словам, в тех школах, где проводится голосование, продолжает существовать проблема разделения учебного процесса и выборов.

«(В этих школах) проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю, — сказала Памфилова в интервью ТАСС, — поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях».

Глава государства дал поручение рассмотреть все варианты разведения учебного и избирательного процессов, подчеркнула Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что трёхдневное голосование позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

Российский лидер также подчеркнул, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, а наблюдатели заявили о снижении количества жалоб и нарушений по сравнению с выборами 2019 года.

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