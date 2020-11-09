Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария, призвала власти страны и оппозицию начать переговоры, комментируя прошедшую в ночь на 9 ноября в Тбилиси акцию протеста, переросшую в попытку штурма здания Центральной избирательной комиссии. Обращение было опубликовано на сайте омбудсмена.

«Обращаюсь с просьбой к властям незамедлительно предпринять политические шаги для деэскалации ситуации! Это ваша ответственность! Обращаюсь с просьбой к лидерам оппозиции призывать стороны к спокойствию и сделать всё для разрядки ситуации! Призываю ЦИК сделать то, что следует сделать!», — заявила Ломджария.

Она также осудила применение полицией водометов для разгона протестующих, заявив, что это является «непропорциональным применением силы».

Стоит отметить, что ранее в МВД Грузии опубликовали видео, на котором протестующие пытались сломать ограждение возле здания ЦИК. В ведомстве назвали разгон протестующих «обоснованным».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах. На вечер 9 ноября оппозиционные партии планируют провести новую акцию протеста.

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