Пекин, , 09:27 — REGNUM Некоторая передышка в напряжённых китайско-американских отношениях возможна при победе на выборах в США демократа Джозефа Байдена. Об этом пишет 9 ноября китайская газета Global Times.

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Ряд экспертов полагает, что при Байдене возможны новые прорывы в возобновлении контактов на высоком уровне. Возможно и восстановление взаимного стратегического доверия между Пекином и Вашингтоном.

Заместитель декана факультета международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун считает, что в отношениях двух стран наступит своего рода переходный период. Подход Байдена к внешней политике будет более умеренным и зрелым.

Заместитель директора центра изучения США университета Фудань Синь Цян полагает, что Китай и США снова будут сотрудничать в производстве вакцин, борьбе с пандемией COVID-19 и изменениями климата.

Вместе с тем Цзинь Цаньжун предостерегает от слишком больших надежд, связанных с Байденом. Меры и действия этого политика в отношении КНР могут быть иными, но курс США останется прежним, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден объявил себя победителем президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. Однако действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что подсчёт голосов ещё не завершён.