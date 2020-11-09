Варшава, , 09:03 — REGNUM Польский политический эксперт Хенрик Доманский в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что в случае перехода власти в США от республиканца Дональда Трампа к демократу Джо Байдену отношения Варшавы и Вашингтона могут измениться в худшую сторону.

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»Отношения между президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом были, вероятно, лучшими в истории польско-американских отношений. Поэтому поражение Трампа может быть не в интересах польского правительства. Отношения могут охладиться», — сказал Доманский.

Он добавил, что, по последним данным, в США проигрывает Трамп, который в целом поддерживал программу правящей в Польше правой партии «Право и справедливость».

По мнению эксперта, в случае победы Байдена вряд ли стоит ожидать резкого ухудшения отношения между странами: они слишком заинтересованы в сохранении того, что есть. Но практика показывает, что кандидат от Демократической партии гораздо дальше от польского правительства в мировоззренческих вопросах.

«Приход Байдена к власти в США будет выгоднее скорее польской оппозиции. Ранее Байден высказывался о нынешней Польше как о стране, где есть проблемы с правами человека», — напомнил Доманский.

Напомним, 15 октября во время встречи с избирателями в Филадельфии Джо Байден заявил следующее: «НАТО находится под угрозой распада в ближайшем будущем. Мы видим всё, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии. В мире наблюдается подъём тоталитарных режимов».