Киев, , 09:07 — REGNUM Украина будет искать новый формат переговоров по Донбассу, если её будут «водить за нос» в рамках Минского формата. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 8 ноября в интервью ТАСС.

«Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — сказал он.

Кравчук отметил, что выражает свою личную точку зрения, но приложит все усилия, чтобы руководство Украины нашло новые международные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

«В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы всё делаем не так. Я с этим согласиться не могу», — добавил политик.

По его словам, компромисс возможен, если в нарушение Минских соглашений Украине отдадут контроль над границей между Россией и Донбассом, а также выведут из региона «незаконные вооружённые формирования».

«Если они (представители Донбасса — ИА REGNUM) ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем», — подытожил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина почти выполнила все условия саммита «Нормандской четвёрки» в Париже и готова к новой встрече в данном формате.

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