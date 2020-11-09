Киев, 9 ноября 2020, 09:07 — REGNUM Украина будет искать новый формат переговоров по Донбассу, если её будут «водить за нос» в рамках Минского формата. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 8 ноября в интервью ТАСС.
Кравчук отметил, что выражает свою личную точку зрения, но приложит все усилия, чтобы руководство Украины нашло новые международные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.
По его словам, компромисс возможен, если в нарушение Минских соглашений Украине отдадут контроль над границей между Россией и Донбассом, а также выведут из региона «незаконные вооружённые формирования».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина почти выполнила все условия саммита «Нормандской четвёрки» в Париже и готова к новой встрече в данном формате.
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