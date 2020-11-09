Тбилиси, , 09:00 — REGNUM После того, как протестующие в Тбилиси начали прорываться к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, в отношении одного из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии было заведено уголовное дело. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Он прокомментировал акцию протеста, которая прошла в ночь с 8 на 9 ноября. Сначала ее участников собрали возле здания парламента, а потом Мелия призвал всех отправиться к зданию ЦИК, чтобы «блокировать» его, пока не объявят о проведении перевыборов. Там участники акции попытались сломать установленное полицией ограждение, после чего в отношении протестующих применили водометы.

«Хочу сделать заявление в связи с происходившим штурмом ЦИК, которым руководит криминал Никанор Мелия. Напомню, что именно Никанор Мелия подал знак «зондер-группам» «Национального движения» 20 июня 2019 года, когда они стали штурмовать здание парламента. В связи с этим возбуждено уголовное дело, которое, я уверен, будет доведено до конца», — сказал Кобахидзе.

Он предупредил, что участники штурма будут отвечать по всей строгости закона.

Ранее в отношении Мелии было заведено уголовное дело в связи со штурмом протестующими парламента в июне 2019 года. Он был выпущен из-под домашнего ареста под залог в размере 70 тыс. лари (около $21 тыс.) в начале ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении недели выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов

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