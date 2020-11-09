Сеул, , 08:52 — REGNUM 8 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительное послание избранному президенту США Джо Байдену, в котором выразил надежду на развитие отношений между Сеулом и Вашингтоном. Об этом южнокорейский лидер написал в своём аккаунте в Twitter.

Известно, что Мун Чжэ Ин использовал социальные сети вместо официального дипломатического канала, поскольку итоги президентских выборов официально не объявлены, а действующий президент Дональд Трамп не согласен с их итогами.

В послании президент Южной Кореи выразил надежду на совместную работу Сеула и Вашингтона во имя общих ценностей и на развитие двусторонних отношений в целом.

Напомним, что ранее Джо Байден сообщал о своих намерениях укрепить военный альянс Южной Кореи и США, решить северокорейскую ядерную проблему и поспособствовать воссоединению семей, разделенных в ходе Корейской войны в случае победы на выборах.

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