Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Протестующие возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии нарушали правопорядок, и полиции пришлось применять силу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии, комментируя прошедшую в ночь с 8 на 9 ноября в Тбилиси акцию протеста.

«В связи с тем, что участники акции применяли силовые методы и не подчинялись требованиям полиции, МВД в рамках законных полномочий использовало пропорциональную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что протестующие пытались сломать ограждение, которое было установлено вокруг ЦИК. В подтверждении этих слов было опубликовано видео с места событий.

Напомним, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента на акцию протеста против результатов парламентских выборов. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Там протестующие начали пытаться прорваться через установленное полицией ограждение, в результате чего правоохранители применили водометы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси анонсировали проведение новой акции протеста

Читайте развитие сюжета: В Грузии возбудили дело в отношении одного из лидеров партии ЕНД