Баку, , 08:39 — REGNUM Подразделения ВС Армении оставили «некоторые рубежи» на Ходжавендском направлении в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе азербайджанского минобороны.

«В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской Армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, утверждается, что азербайджанские ВС нанесли на данном направлении армянской стороне урон огнем.

«Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе азербайджанского минобороны отметили, что режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана был нарушен армянской стороной.