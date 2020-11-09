Баку, , 08:25 — REGNUM Вооружённые силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, заявили 9 ноября в министерстве обороны Азербайджана.

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Отмечается, что днём 8 ноября и в ночь на 9 ноября военные ВС Армении обстреляли позиции подразделений армии Азербайджана в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства АрменииАрцрун Ованнисянопроверг утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша.

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