Каракас, , 08:24 — REGNUM За два года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получил от администрации президента США Дональда Трампа $800 млн. Об этом 8 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего выступления, которое транслировало государственное телевидение.

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«Дональд Трамп создал Хуана Гуайдо, его команда создала этого монстрика. В течение двух лет они перевели ему $800 млн», — сказал венесуэльский лидер.

При этом Мадуро уточнил, что ему больно за действующего американского лидера, так как Гуайдо, по мнению резидента Венесуэлы, предал Трампа.

«Не прошло и пяти минут, как американские телеканалы объявили о победе (кандидата от Демократической партии США) Джозефа Байдена, и Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с тонущего корабля», — отметил он.

В то же время, Мадуро выразил готовность возобновить с будущей администрацией США прямой диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от Демпартии США Джо Байдена с победой на выборах американского президента.