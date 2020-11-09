Александровск, Пермский край, , 08:17 — REGNUM В Пермском крае Александровский городской суд обязал главу местной городской думы Марину Зимину провести до 12 ноября внеочередное заседание, на котором депутаты должны выбрать главу Александровского муниципального округа, сообщает телеграм-канал «Соленые Уши».

Исковое заявление в суд подал городской прокурор. Судебное решение принято 6 ноября. Действия по прекращению депутатских заседаний признаны незаконными. Спикеру определён срок в пять дней для созыва внеочередного заседания депутатского корпуса и решения вопрос с избранием главы муниципального образования. Однако у председателя гордумы есть месяц для обжалования решения суда первой инстанции.

По данным издания «Коммерсантъ», ранее в финал конкурса по отбору главы Александровского муниципального округа вышли экс-глава Александровска Владимир Хомяков и депутат думы муниципального округа Ольга Лаврова. Краевые власти поддерживают Ольгу Лаврову. В октябре Марина Зимина в видеообращении заявила о давлении на депутатов со стороны краевых властей.

Стоит отметить, в гордуме Александровска из 15 мандатов девять принадлежат КПРФ, четыре — «Единой России» и два — «Справедливой России».