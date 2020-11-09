Тбилиси, , 08:12 — REGNUM После завершения в ночь с 8 на 9 ноября акции протеста возле Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси лидеры протеста призвали сторонников собраться на следующий день в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Мы все видели, что власть, режим — это только и только насилие. Помимо насилия, она ничего не может сделать и не будет делать, потому что она насильственная. Завтра эта борьба не утихнет», — сказал журналистам один из лидеров партии «Единое национальное движение».

Напомним, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Там протестующие начали пытаться прорваться через установленное полицией ограждение, в результате чего правоохранители применили водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они на протяжении недели выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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